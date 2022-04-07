نصّار عن عودة السفيرين: خبر مفرح يعطي اللبنانيين أملاً

علّق وزير السياحة المهندس وليد نصار في منشور له عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "صباح اليوم في مؤتمر جبيل، كررت ندائي بضرورة عودة العلاقات الطبيعية مع محيطنا العربي ودول الخليج، ومساء تبلغنا قرار المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بإعادة السفيرين البخاري وقناعي إلى بيروت".وأضاف: "خبر مفرح يعطي أملا للبنانيين فلبنان لا يمكن أن يعيش بلا أشقائه، على أمل عودة الجميع".