السفيرة الفرنسية ترحّب بإبرام اتفاق بين صندوق النقد ولبنان: يشكّل الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة

غردت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على تويتر قائلة: أرحّب بإبرام اتفاق مفصّل بين صندوق النقد الدولي ولبنان. إنها خطوة أولى مهمّة نحو اعتماد برنامج المنظمة. لهو أمرٌ لا بدّ منه، إذ يشكّل الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة. انطلق العمل للتو. ولكن ستواصل فرنسا دعمها للبنان على طريق الإصلاحات والنهوض.