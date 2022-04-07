لبنان

إطلاق نار في مخيمات صور احتفاء بعملية الربيع

Lebanon 24
07-04-2022 | 16:22
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شهدت المخيمات الفلسطينية في منطقة صور، وبخاصة مخيم الرشيدية مساء اليوم اطلاقا للنار في الاجواء، احتفاء بالعملية التي نفذها أحد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مساء اليوم، وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الاسرائيليين.
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