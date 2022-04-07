إطلاق نار في مخيمات صور احتفاء بعملية الربيع

شهدت المخيمات الفلسطينية في منطقة صور، وبخاصة مخيم الرشيدية مساء اليوم اطلاقا للنار في الاجواء، احتفاء بالعملية التي نفذها أحد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مساء اليوم، وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الاسرائيليين.