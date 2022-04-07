لبنان

إشكال وإطلاق نار في الشمال وسقوط إصابة

Lebanon 24
07-04-2022 | 16:29
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تطور اشكال سابق بين شبان من العرب الى اطلاق نار حيث اقدمت سيارة رباعية الدفع على اطلاق النار باتجاه عدد من الشبان عند مفرق الفوار في الشمال مما ادى الى اصابة احدهم بجروح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

كما اطلق مجهولون النار باتجاه محل لبيع الاطارات عند مفرق علما تابع لاحد ابناء المنطقة وقد ادى الرصاص الى اصابة زجاج سيارتين وتحطم زجاج صيدلية في محلة الفوار، فيما فر مطلقو النار الى جهه مجهولة.
 
ولاحقاً، طوق الجيش اشكال مفرق الفوار وينفذ دوريات في المكان في حين تجري اتصالات لتسليم مطلقي النار.
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