لبنان

زيارة البابا إلى لبنان ثمرة تنسيق ثلاثي

Lebanon 24
07-04-2022 | 17:00
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يستمرّ التنسيق الفاتيكاني العربي الفرنسي الخليجي منذ فترة تتجاوز السنة، بحثاً عن تسوية إقليمية دولية شاملة تحيّد لبنان عن صراعات المنطقة، وتعيد إحياء عمل المؤسسات فيه.
وتقول مصادر فاتيكانية ل"لجريدة" الكويتية أن "أهمية الزيارة تتركز على حرص الفاتيكان على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، خصوصا الانتخابات النيابية والرئاسية، وإعادة وضع البلاد على سكة الاهتمام الدولي".
وتتابع: "إن مواقف البابا ستعكس توجها فاتيكانيا ثابتا حيال لبنان، وهو الحفاظ عليه ككيان جامع موحد قائم على التنوع، خصوصا أن المواقف الفاتيكانية تعارض التوجهات ذات النزعة الأقلوية، وسيثبت البابا المقولة التي أطلقها سابقاً البابا يوحنا بولس الثاني بأن لبنان رسالة، لا بد من الحفاظ عليها، وستكون مواقفه منطلقة من ثوابت وثيقة الاخوة الإنسانية التي أعلنها مع الأزهر الشريف".
المصدر: الجريدة الكويتية
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