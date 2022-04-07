لبنان

نقطة تجاذب

Lebanon 24
07-04-2022 | 17:21
A-
A+
Doc-P-939948-637849744423286985.jpg
Doc-P-939948-637849744423286985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ما تزال فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في لبنان تشكل نقطة تجاذب بين الرئاسات، فتارة يتصاعد الموقف، وتارة يخفت بإنتظار ملامح تطورات إيجابية في المنطقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات جورجي هولفيني من بعبدا: نحو 200 مراقب سيتولون مراقبة الانتخابات في لبنان بحرفية وشفافية وحياد
lebanon 24
08/04/2022 06:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي خلال لقاء حواري للائحة "إنقاذ وطن": هدفنا الفوز بالانتخابات بأكبر عدد للمساهمة في إنقاذ لبنان من المحنة التي يمر بها
lebanon 24
08/04/2022 06:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة الحكومية: كل كلام وتشكيك في عدم حصول الانتخابات في موعدها مجرد تحليلات لأن الانتخابات مطلب لبناني قبل أن يكون مطلب أصدقاء لبنان
lebanon 24
08/04/2022 06:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
موقف السعودية من لبنان مرتبط بنتائج الانتخابات ام بالانفتاح على سوريا؟
lebanon 24
08/04/2022 06:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24

انتخابات

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:12 | 2022-04-07
22:22 | 2022-04-07
22:26 | 2022-04-07
23:29 | 2022-04-07
23:28 | 2022-04-07
23:21 | 2022-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website