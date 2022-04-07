ما تزال فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في لبنان تشكل نقطة تجاذب بين الرئاسات، فتارة يتصاعد الموقف، وتارة يخفت بإنتظار ملامح تطورات إيجابية في المنطقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".