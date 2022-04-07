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لبنان
خوف من الملاحقات القضائية
Lebanon 24
07-04-2022
|
17:22
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وضَّحت بعض المصارف التي "تمرَّدت" على تعميم حاكم مصرف لبنان، بخصوص تمكين الموظف أو المتقاعد من سحب كامل راتبه المحوّل من وزارة المال، تحت خلفية الخوف من الملاحقات القضائية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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