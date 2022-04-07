خوف من الملاحقات القضائية

وضَّحت بعض المصارف التي "تمرَّدت" على تعميم حاكم مصرف لبنان، بخصوص تمكين الموظف أو المتقاعد من سحب كامل راتبه المحوّل من وزارة المال، تحت خلفية الخوف من الملاحقات القضائية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".