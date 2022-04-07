لبنان

جهاد كريم بقرادوني: هل ضروريّ أن أفكّر مثل والدي؟

Lebanon 24
07-04-2022 | 22:40
A-
A+
Doc-P-939976-637849933023758537.jpg
Doc-P-939976-637849933023758537.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت نوال نصر في" نداء الوطن": جهاد بقرادوني مرشح على لائحة "«بيروت نحن لها»" عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في دائرة بيروت الأولى. كثيرون لم يستغربوا إلى أن عرفوا أن «"بيروت نحن لها"» هي لائحة "«القوات اللبنانية"» وأن جهاد هو ابن كريم بقرادوني. هو جهاد كريم بقرادوني. فكيف لابنِ كريم بقرادوني أن يكون على لائحة «"القوات»"؟

يجيب المرشح عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في دائرة بيروت الأولى بسؤال: «وهل ضروريّ أن أفكّر مثلما يُفكّر والدي؟ يضيف: الأستاذ كريم والدي وأحبّه وأقدّره وفخور به لكني لم أوافقه الرأي في كل المراحل. والدي لديه نظرته ولي أنا نظرتي. وأنا، في حياتي كلّها، لم أكن مقرباً من التيار العوني. ونحن، في عائلتنا، ديموقراطيون. ويوم قررت أن أترشح لم يحاول، ولو بكلمة، أن يوجهني يميناً أو يساراً، بل سألني سؤالاً واحداً: كيف يمكنني أن أساعدك؟».
أين أخطأ وأين أصاب كريم بقرادوني برأي ابنه المرشح جهاد؟ يجيب «هو مرّ بمراحل عديدة وتعاون مع كثير من قياديي الصفّ الأول. وأعتقد أنهم لو سمعوا منه كنا تفادينا كثيراً من المشاكل والأزمات. لذا، أرى أنهم ظلموا والدي كثيراً في هذا المجال. ويستطرد بالقول: يمكن أن يحبّ الناس كريم أو لا يحبونه لكن لا يستطيع أحد أن ينكر ذكاءه وعمقه. فهذا الرجل بدأ حياته السياسية يتعاطى مع ياسر عرفات، بناء على طلب حزب الكتائب طبعاً، كما كان مقرّباً من سليمان فرنجيه وكميل شمعون والياس سركيس وبشير الجميل وسمير جعجع وإيلي حبيقة وإميل لحود. ويستطرد بالقول: الأستاذ كريم هو على خلاف في السياسة لكنه وسمير جعجع أصدقاء على الصعيد الشخصي».
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2022-04-08
06:47 | 2022-04-08
07:15 | 2022-04-08
09:34 | 2022-04-08
09:25 | 2022-04-08
09:23 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website