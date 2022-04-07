19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
التشكيلات الديبلوماسيّة مؤجلة وإنتخابات المغتربين في مهبّ الريح
Lebanon 24
07-04-2022
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب حنا ايوب في " الديار": كشفت مصادر مطلعة أن التشكيلات الديبلوماسية، بكل بساطة "طارت"، والاخطر ان المسؤولين على دراية مسبقة على تصميم ديبلوماسيي الوزارة في الداخل اعلان الاضراب المفتوح وصولاً الى العصيان الكامل، لمحاولة رفع الظلم المستمر منذ بضعة سنوات وعدم تمكنهم من الاستمرار على هذا النحو ، و يتبين ان العراقيل التي توضع في كل مرة ليست بهدف الحفاظ على اهمية السلك الديبلوماسي وما يمثله، بل الهدف جعل العملية الانتخابية غير ممكنة في ظل الوضع الذي ستؤول اليه مع رفض اعطاء كل ذي حق حقه ؛ ويكون بذلك قد سقط حكماً الاستحقاق الدستوري الأبرز في الحياة السياسية اللبنانية، اي الانتخابات النيابية برمتها،والمنتظرة من الشعب اللبنانى والمجتمع الدولي للبدء بمسيرة الانقاذ للبنان.
واعلنت أمس كافة المديريات في وزارة الخارجية الاضراب المفتوح بعد فشل الحكومة باقرار التشكيلات الديبلوماسية، ما يعني حتماً وضع الانتخابات النيابية في مهب الريح. فهل تتعظ القوى الحاكمة والحكومة وتسعى جاهدة الى التعالي عن الحسابات الضيقة والشخصية خدمةً للمصلحة العليا اللبنانية باجراء الانتخابات وحفاظاً على السلك الديبلوماسي وعافيته والذي يعتبر الوجه التمثيلي للبنان بين الأمم ؟ وعلى من تقع المسؤولية؟
وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الإضراب ستليه قريباً تحركات مماثلة لديبلوماسيين في سفارات لبنان في الخارج لعدم تقاضيهم رواتبهم منذ شهرين بعد وقف مصرف لبنان تحويلها إليهم. وقد قدم بعض الملحقين الاقتصاديين بالفعل استقالاتهم، وآخرهم الملحق المعيّن في الصين جوزيف طنوس أمس. ويرجح أن تتوالى الاستقالات في حال عدم معالجة المشكلة.
إضراب السفراء ورؤساء الوحدات وامتناعهم عن مزاولة عملهم في الإدارة سيقود حتماً إلى شلّ الخارجية، ويهدّد بتعطيل اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.وبحسب المصادر، فإن وزير الخارجية في صدد اتخاذ خطوات حاسمة قد تصل إلى حدّ الاستقالة «وكأن المطلوب الدفع باتجاه الإضراب والاعتصام وعدم مزاولة الديبلوماسيين في لبنان والخارج لعملهم تمهيداً لإقفال السفارات في الخارج ووقف عمل الإدارة في الداخل. وهذا سيؤدي تلقائياً إلى إلغاء الانتخابات في دول الاغتراب التي يفترض أن تجرى في السادس والثامن من أيار المقبل".
تابع
الأكثر قراءة
مذيعة الـ MTV تظهر بفستان يكشف الوشوم على كتفها.. وتُفاجئ زوجها بعيده بحضور شقيقه الفنان الشهير (صور)
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV تظهر بفستان يكشف الوشوم على كتفها.. وتُفاجئ زوجها بعيده بحضور شقيقه الفنان الشهير (صور)
02:00 | 2022-04-08
08/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:45 | 2022-04-07
07/04/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أموالٌ ستصلْ.. ما الذي سيحصل في المصارف قريباً؟
Lebanon 24
أموالٌ ستصلْ.. ما الذي سيحصل في المصارف قريباً؟
07:15 | 2022-04-08
08/04/2022 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تجلس على الطريق بملابس رياضية لافتة... (صور)
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تجلس على الطريق بملابس رياضية لافتة... (صور)
13:15 | 2022-04-07
07/04/2022 01:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
انجاز الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي... ميقاتي: نجدد الالتزام الكامل بالتعاون لوضع لبنان على سكة الحلّ
Lebanon 24
انجاز الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي... ميقاتي: نجدد الالتزام الكامل بالتعاون لوضع لبنان على سكة الحلّ
10:24 | 2022-04-07
07/04/2022 10:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:30 | 2022-04-08
الحكومة تراكم "الإيجابيات".. "العِبرة" في المواكبة والتنفيذ!
06:47 | 2022-04-08
أصوات انتخابية للبيع!
07:15 | 2022-04-08
أموالٌ ستصلْ.. ما الذي سيحصل في المصارف قريباً؟
09:34 | 2022-04-08
بوشكيان: عودة سفيري السعودية والكويت تعيد الدفء الى علاقات لبنان بدول الخليج
09:25 | 2022-04-08
وزيرا الاعلام والزراعة بحثا في النهوض الاعلامي ومواكبة الوزارات
09:23 | 2022-04-08
قوى الامن توقف شبكة في البوشرية والمشرّفية... وهذا ما يقوم به أفرادها! (صور)
فيديو
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
08/04/2022 16:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الممثلة شقيقة النجم الشهير.. هل كان السبب في إبتعادها عن الفن؟ (فيديو)
Lebanon 24
هذه الممثلة شقيقة النجم الشهير.. هل كان السبب في إبتعادها عن الفن؟ (فيديو)
08:00 | 2022-04-08
08/04/2022 16:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطة تكشف فبركة مقلب رامز جلال مع هنا الزاهد.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
لقطة تكشف فبركة مقلب رامز جلال مع هنا الزاهد.. شاهدوا الفيديو
06:15 | 2022-04-08
08/04/2022 16:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact