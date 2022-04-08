بعدما وصلت الحرارة إلى 30.. كيف سيكون طقس "الويك اند" وأحد الشعانين؟

أفادت صفحة Lebanon Weather Forecast على "فيسبوك" انه "بعدما تأثرنا بالكتلة الدافئة التي بلغت ذروتها الساعة 3 من فجر اليوم الجمعة مع درجات حرارة سجلّت 30 على الساحل، تبدأ بعدها وبشكل تدريجيّ درجات الحرارة بالإنخفاض وتنكفأ الكتلة الدافئة والمُغبِرة عن لبنان.

يُحتمل تساقط بعض الأمطار الموحِلة الرعديّة مساء اليوم الجمعة.

الطقس مُستقرّ بالإجمال يوميّ السبت والأحد مع بعض السحب الضبابيّة وإحتمال رذاذ على المُرتفعات خاصةً مساء يوم السبت.

درجات الحرارة يوم الأحد بحدود 22 ساحِلاً، 23 بِقاعاً و19 على جبال ال 1000م.

وأضافت: لا مُنخفضات جويّة قطبيّة مُتوقعة الأسبوع المُقبل بل إحتمال لبعض الأمطار الربيعيّة النيسانيّة الإعتياديّة وثلوج على القمم خلال النصف الأول من الأسبوع المُقبل.

من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الجمعة، غائما بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 75 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية وتكون محملة بالغبار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يؤدي الى ظهور الضباب على المرتفعات، كما يتوقع هطول امطار خفيفة محلية واحتمال برق ورعد اعتبارا من بعد ظهر الجمعة حتى فجر السبت، مع عودة الاجواء الربيعية.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها الربيعية لهذا الشهر مع ضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على الجبال.