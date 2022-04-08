لبنان

بعد السعودية والكويت... اليمن يعلن عودة سفيره الى لبنان

Lebanon 24
08-04-2022 | 00:39
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أعلنت وزارة الخارجية عودة سفير الجمهورية اليمنية لممارسة مهامه الدبلوماسية، في بيروت، وذلك استجابة لإعلان الحكومة اللبنانية، التزامها وقف كافة الأنشطة والممارسات والتدخلات العدوانية المسيئة للدول العربية، وتماشيا مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقها العربي.

وعبرت الوزارة في بيان عن تطلعها لتعزيز العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، وبما ينسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مجددة التأكيد على موقف اليمن الداعم لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن الجمهورية اللبنانية واستقرارها.
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