لبنان

الدفاع المدني يسيطر على حريق في منطقة القطين الضنية

Lebanon 24
08-04-2022 | 00:53
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اندلع حريق مساء امس في منطقة القطين الضنية، وتمدد بسرعة بسبب الرياح، ما ادى الى القضاء على مساحة من الاعشاب والاشجار، وفق مندوب "لبنان 24".

وقد عملت فرق الدفاع المدني لساعات عدة حتى تمت السيطرة عليه وتبريده.
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