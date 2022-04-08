الدفاع المدني يسيطر على حريق في منطقة القطين الضنية

اندلع حريق مساء امس في منطقة القطين الضنية، وتمدد بسرعة بسبب الرياح، ما ادى الى القضاء على مساحة من الاعشاب والاشجار، وفق مندوب "لبنان 24".



وقد عملت فرق الدفاع المدني لساعات عدة حتى تمت السيطرة عليه وتبريده.