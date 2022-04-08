لبنان

نفحات ايجابية يمكن البناء عليها وتلبية "نداء الوطن" تقتضي التعاون لا بث الاكاذيب والاحقاد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-04-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-940019-637850020178688624.jpg
Doc-P-940019-637850020178688624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شكلت الاخبار الايجابية التي حملها يوم امس نفحة ايجابية يمكن البناء عليها للمضي في محاولات انقاذ لبنان من الازمات التي تعصف به ووضعه على سكة التعافي والحل.

واكتسب اعلان المملكة العربية السعودية والكويت عودة سفيريهما الى لبنان، وانضمت اليهما اليمن ايضا، محطة بارزة تعيد العلاقات اللبنانية- الخليجية الى سابق حرارتها، وتؤمن للبنان رعاية عربية هو في امس الحاجة اليها لعبور نفق الازمات التي تعصف به.

كما ان الاتفاق الاولي مع صندوق النقد"هو جواز العبور المطلوب والأساسي لدعم لبنان من قبل أصدقائه في العالم"، وفق ما اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، مشددا "على أن الإصلاحات الإقتصادية والمالية هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلباً دولياً وإحدى الإلتزامات التي يطلبها صندوق النقد الدولي".

وكان واضحا من كلام رئيس الحكومة امام الهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي امس ان التعاون بين جميع المكونات اللبنانية هو باب الحل المطلوب، بعيدا عن العراقيل المعروفة.

في المقابل بدا واضحا من ما ورد في بعض وسائل الاعلام، ان هناك انزعاجا من ببل الجهات التي تمولها من النفحات  الايجابية التي حصلت ، وكأن المطلوب من قبل هذه الجهات المضي في حفلة التيئيس قبل الانتخابات لاستغلال وجع الناس وتثميره في صناديق الاقتراع. وقد تناسى هؤلاء ان تلبية " نداء الوطن" والواجب يقتضي التعاون الايجابي لا اختراع الاكاذيب اليومية قبل ٧ نيسان وبعده وبثها سموما بحبر اسود لا يفيد في المرحلة المفصلية التي يعيشها الوطن.

 

 

 

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2022-04-08
06:47 | 2022-04-08
07:15 | 2022-04-08
09:34 | 2022-04-08
09:25 | 2022-04-08
09:23 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website