لبنان

ممنوع خروج "التيار" من جزين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-04-2022 | 01:15
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بالرغم من الازمة التي عانى منها "التيار الوطني الحر" في جزين بسبب الخلاف بين النائب زياد اسود والنائب السابق امل ابو زيد، الا ان "التيار" نجح في اعادة ترتيب وضعه مسيحيا والتحالف مع شخصية لديها حضور سنيّ، "ولو كان خجولا"، وفق تعبير أحد قياديي " التيار".

وفي هذا السياق، يقول مصدر بارز في" قوى الثامن من آذار" ان هناك توجها واضحا من حزب الله بمنع خروج "التيار" نيابيا من جزين، لان هذا الامر سيتسبب بفراغ ستستفيد منه القوات اللبنانية، وهذا ما لا يريده الحزب خصوصا انه ماض في مبارزة "القوات" في احدى مناطق نفوذه، اي بعلبك الهرمل، وسيبذل كل جهده لعدم تمددها جنوبا". ووفق المصدر " فإن حزب الله سيكون له حضور انتحابي واضح دعما لـ" التيار".

المصدر: لبنان 24

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