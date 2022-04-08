لبنان

حلفاء حزب الله "ممتعضون"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-04-2022 | 01:45
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يتردد في كواليس قوى الثامن من آذار" ان امتعاضا كبيرا يسجل لدى  بعض حلفاء حزب الله، الذين ما كادوا يتقبلون دعمه الكبير لـ" التيار الوطني الحر" في مختلف الدوائر الانتخابية وتأمين فوز عدد كبير من مرشحيه هنا وهناك، حتى فوجئوا بترشيحات لـ "التيار "في دائرة بعلبك الهرمل".

وتقول المصادر المطلعة "ان المرشحين عن المقعد الماروني والكاثوليكي في بعلبك- الهرمل مقربان من "التيار الوطني الحر"، وان امكانية فوز الاثنين معا مرتفعة جدا في حال لم تتمكن" القوات اللبنانية" من الوصول الى الحاصل، ما يعني ان "التيار" قد يحصل على مقعدين في بعلبك الهرمل بدعم من حزب الله.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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