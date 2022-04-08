ابو زيد: هناك صعوبات قبل بلوغ نقطة النهوض

شدد النائب السابق أمل أبو زيد على أن النية اللبنانية في تنفيذ الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي تترجم داخل مجلسي الوزراء والنواب والموافقة أولاً على بنود الخطة المطروحة على ان تليها خطوات تشريعية.أبو زيد وفي حديث الى صوت كل لبنان قال: من الطبيعي أن تكون لبعض الأطراف ملاحظات على الاتفاق مع صندوق النقد لكنه حتماً ممر إلزامي مع تفادي وضع شروط قاسية على لبنان. وأضاف: وصلنا إلى الحضيض على كل المستويات الاقتصادية والمعيشية والنقدية والمالية ولكن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد يعني حكماً صعوبات قبل بلوغ نقطة النهوض.