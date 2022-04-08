رقم كبير.. خبير يكشف الحد الأدنى للأجور المقبول

أكد الخبير في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين حاجة لبنان الى عامل الثقة كي تنتظم الأمور والاهم إعادة الثقة بالقطاع المصرفي عبر إنشاء مصارف جديدة وضخ رساميل جديدة.شمس الدين وفي حديث الى صوت كل لبنان أشار الى أنه وحتى 21 أيار المقبل يمكن لمجلس النواب التشريع وبالتالي تمرير القوانين الخاصة بخطة التعافي الاقتصادي وإقرار قانون الكابيتل كونترول بعد إجماع على ضرورة إقراره.ورأى شمس الدين أن متوسطّ ارتفاع أسعار السلة الغذائية بلغ 1100% ما يجعل غالبية الناس غير قادرين على تأمين الأساسيات معتبرا أن الحد الأدنى يجب أن يكون 15 مليون ليرة لتتمكن أي أسرة من تأمين حاجات الأساسية.