في أول تعليق له.. هذا ما قاله سلامة عن الاتفاق مع صندوق النقد

اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حدث إيجابي للبنان.

وشدد في حديث عبر وكالة "رويترز" على ان المصرف المركزي تعاون مع الصندوق وسهّل مهمته، مشيراً الى ان هذا الاتفاق سيساهم في توحيد سعر الصرف.