لبنان

في أول تعليق له.. هذا ما قاله سلامة عن الاتفاق مع صندوق النقد

Lebanon 24
08-04-2022 | 02:55
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اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حدث إيجابي للبنان.
وشدد في حديث عبر وكالة "رويترز" على ان المصرف المركزي تعاون مع الصندوق وسهّل مهمته، مشيراً الى ان هذا الاتفاق سيساهم في توحيد سعر الصرف.
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حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حدث إيجابي للبنان والمصرف تعاون مع الصندوق وسهّل مهمته (رويترز)
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لبنان

إقتصاد

رياض سلامة

صندوق النقد

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