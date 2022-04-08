صدور جدول جديد للمحروقات.. إليكم سعر البنزين اليوم

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وقد جاء على النحو التالي:





بنزين 98 أوكتان: 466 ألف ليرة لبنانية (لا زيادة عن السعر السابق)



ديزل (مازوت): 499 ألف ليرة لبنانية (تراجع بقيمة 9 آلاف ليرة عن السعر السابق)



الغاز: 310 آلاف ليرة لبنانية (تراجع بقيمة 7 آلاف ليرة عن السعر السابق). بنزين 95 أوكتان: 456 ألف ليرة لبنانية (لا زيادة عن السعر السابق)بنزين 98 أوكتان: 466 ألف ليرة لبنانية (لا زيادة عن السعر السابق)ديزل (مازوت): 499 ألف ليرة لبنانية (تراجع بقيمة 9 آلاف ليرة عن السعر السابق)الغاز: 310 آلاف ليرة لبنانية (تراجع بقيمة 7 آلاف ليرة عن السعر السابق).