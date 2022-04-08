لبنان

"الوطني الحر" يُطلق أغنية جديدة من وحي نشيد قديم.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
08-04-2022 | 02:50
A-
A+
Doc-P-940071-637850096469662367.jpg
Doc-P-940071-637850096469662367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق "التيار الوطني الحر" مؤخراً أغنيته الجديدة مع الدعوة للمشاركة في مهرجان اعلان لوائح التيار وحلفائه، يوم غدٍ السبت، الساعة 10.30 صباحاً في الفورم دو بيروت. 
 
وتأتي الأغنية الجديدة انطلاقاً من النشيد الشهير الذي ارتبط برئيس الجمهورية ميشال عون، والذي يقول: "رح نبقى هون.. مهما العالم قالوا.. ما منترك عون.. ما منرضى بدالو".
 
وجاء في الأغنية الجديدة للتيار الوطني الحر:
 
رح نبقى هون وحياة اللي غابو
يشهد هالكون.. وطني غالي ترابو
مع التيار.. منحمي استقلالنا
لو مهما صار.. رح نبقى ببلادنا
هودي اشرار.. اللي اغتالو أحلامنا
الفاسد أكيد.. جايي بكرا حسابو
مين غيرن مين دمروا بنياننا
بوج الفاسدين.. قاومنا لحالنا
ذلونا سنين.. ضيعوا أجيالنا
ويل يا ويل.. لا شبعوا ولا تابو
من ميل لميل.. عم تنهار بلادنا
طول هالليل.. هاجروا أولادنا
وطني من الويل.. راجع مع أعيادنا
والفجر يضل.. شارق فوق عتابو
هزينا الكون.. بعنادنا المبارك
قلنالن هون.. الله اختار رجالو
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2022-04-08
06:47 | 2022-04-08
07:15 | 2022-04-08
09:34 | 2022-04-08
09:25 | 2022-04-08
09:23 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website