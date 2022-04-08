"الوطني الحر" يُطلق أغنية جديدة من وحي نشيد قديم.. شاهدوا الفيديو

أطلق "التيار الوطني الحر" مؤخراً أغنيته الجديدة مع الدعوة للمشاركة في مهرجان اعلان لوائح التيار وحلفائه، يوم غدٍ السبت، الساعة 10.30 صباحاً في الفورم دو بيروت.

وتأتي الأغنية الجديدة انطلاقاً من النشيد الشهير الذي ارتبط برئيس الجمهورية ميشال عون، والذي يقول: "رح نبقى هون.. مهما العالم قالوا.. ما منترك عون.. ما منرضى بدالو".

وجاء في الأغنية الجديدة للتيار الوطني الحر:

رح نبقى هون وحياة اللي غابو

يشهد هالكون.. وطني غالي ترابو

مع التيار.. منحمي استقلالنا

لو مهما صار.. رح نبقى ببلادنا

هودي اشرار.. اللي اغتالو أحلامنا

الفاسد أكيد.. جايي بكرا حسابو

مين غيرن مين دمروا بنياننا

بوج الفاسدين.. قاومنا لحالنا

ذلونا سنين.. ضيعوا أجيالنا

ويل يا ويل.. لا شبعوا ولا تابو

من ميل لميل.. عم تنهار بلادنا

طول هالليل.. هاجروا أولادنا

وطني من الويل.. راجع مع أعيادنا

والفجر يضل.. شارق فوق عتابو

هزينا الكون.. بعنادنا المبارك