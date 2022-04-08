لبنان

سلام اتصل بالسفير بخاري مهنئًا بعودته الى لبنان

Lebanon 24
08-04-2022 | 03:19
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 اجرى الرئيس تمام سلام اتصالا هاتفيا بسفير المملكة العربية السعودية في لبنان الوزير المفوض السفير الدكتور وليد بخاري مهنئا بعودته الى لبنان، ومؤكدا " الدور الاخوي المميز الذي قامت وما زالت تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه لبنان واللبنانيين بمحبة ورعاية واهتمام" .

 
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