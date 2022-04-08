سلام اتصل بالسفير بخاري مهنئًا بعودته الى لبنان

اجرى الرئيس تمام سلام اتصالا هاتفيا بسفير المملكة العربية السعودية في لبنان الوزير المفوض السفير الدكتور وليد بخاري مهنئا بعودته الى لبنان، ومؤكدا " الدور الاخوي المميز الذي قامت وما زالت تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه لبنان واللبنانيين بمحبة ورعاية واهتمام" .