بعد زيارته عون.. هذا ما قاله البطريرك الراعي

زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، صباح اليوم الجمعة، قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون.



وبعد اللقاء، تحدث الراعي أمام الصحفيين فقال: "هنأنا الرئيس عون بعودته من الفاتيكان وفي هذا السياق تحدثنا عن زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان والتحضيرات. البابا فرنسيس يحمل كلمة رجاء للبنانيين وسيتحدث عن الصعوبات التي يمرّ بها لبنان اليوم على كلّ الأصعدة". وبعد اللقاء، تحدث الراعي أمام الصحفيين فقال: "هنأنا الرئيس عون بعودته من الفاتيكان وفي هذا السياق تحدثنا عن زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان والتحضيرات. البابا فرنسيس يحمل كلمة رجاء للبنانيين وسيتحدث عن الصعوبات التي يمرّ بها لبنان اليوم على كلّ الأصعدة".



وأضاف: "سألت عون بشأن الموضوع مع صندوق النقد، وقال لي إنّه جرى الاتفاق على خطة الإصلاح وأنّ كلّ شيء جاهز وعلى الحكومة أن تبادر إلى تقديم مشاريع القوانين إلى المجلس النيابي والرئيس نبيه بري أعلن الإستعداد لمباشرة العمل لذلك".



وأوضح الراعي أن "السلطة التنفيذية ستواصل عملها بعد الانتخابات حتى في ظل تصريف الأعمال"، مشيراً إلى أن "عودة سفراء دول الخليج إلى لبنان والاتفاق مع صندوق النقد الدولي يكملان بعضهما البعض".



وعن الانتخابات، أكد الراعي أنّ "الاقتراع واجب دستوري"، وقال: "إذا كان اللبنانيون فعلاً يريدون التغيير فيجب أن يصوّتوا للأشخاص الذين يعتبرون أنّهم سيقومون بالتغيير ويُلبّونهم بصرختهم والتغيير يبدأ في صناديق الاقتراع".



مع هذا، فقد لفت الراعي إلى أنه "لم يأتِ في لقائه مع عون على سيرة القضاء"، موضحاً أنه "وجه للأخير دعوة لحضور قداس عيد الفصح"، وقال: "كان لي شرف البحث مع الرئيس عون في ما حصل معنا في مصر وحملت معي سلامات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأكدت أن مصر تحمل همّ لبنان".

مع هذا، فقد لفت الراعي إلى أنه "لم يأتِ في لقائه مع عون على سيرة القضاء"، موضحاً أنه "وجه للأخير دعوة لحضور قداس عيد الفصح"، وقال: "كان لي شرف البحث مع الرئيس عون في ما حصل معنا في مصر وحملت معي سلامات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأكدت أن مصر تحمل همّ لبنان".