لبنان

"حزب الله": عملية تل أبيب أظهرت ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته

Lebanon 24
08-04-2022 | 03:39
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أصدر "حزب الله" بياناً أثنى فيه على العملية البطولية التي نفذها الشهيد رعد فتحي حازم في تل أبيب، يوم أمس.
واعتبر الحزب أنّ "العملية أظهرت ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته وإرباكه وتخبط أجهزته العسكرية وفشلها الذريع في مواجهة مجاهد فلسطيني واحد على الرغم من استعانة العدو بأجهزته المختلفة والزج بأكثر من ألف جندي في ساحة المعركة".
وأضاف: "إن تتابع العمليات النوعية الناجحة يؤكد أن قرار الشعب الفلسطيني هو مواصلة النضال وان عزيمته أقوى من إرادة الإحتلال ، وهو عقد العزم على مواصلة دربه حتى تحرير  كل فلسطين من البحر الى النهر".
 
 
 

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