لبنان

الموجة الحارة الى تراجع والامطار عائدة في هذا الموعد...تحضروا!

Lebanon 24
08-04-2022 | 04:12
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية لهذا الشهر مع ضباب محلي على المرتفعات.
وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير رياح خماسينية جافة، دافئة ومحملة بالغبار حتى بعد ظهر اليوم الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس و تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتقلب الطقس محليا خلال الليل ويعود للاستقرار يوم غد السبت. ومن المتوقع ان يتأثر اعتبارا من مساء الاثنين بمنخفض جوي متمركز شمال غرب تركيا متوسط الفعالية فيتحول الطقس الى ماطر أحيانا.
(معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و 24 درجة).
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 65 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية وتكون محملة بالغبار تؤدي الى سوء الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع وملموس اعتبارا من الظهر وترتفع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى ظهور الضباب على المرتفعات مع احتمال امطار خفيفة وموحلة اعتبارا من المساء بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.
 
السبت: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية لهذا الشهر مع ضباب محلي على المرتفعات.
 
الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على الجبال.
 
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان ويتكون الضباب على المرتفعات، يتحول الطقس ليلا الى غائم مع احتمال أمطار متفرقة أحيانا كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق.
 
- الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 13 الى 23 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 25 و 60 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط إلى سيء.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 80 %
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي:761 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06:17، ساعة غروب الشمس: 19:04
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