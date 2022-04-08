لبنان

5 جرحى بحادث سير مروع في هذه المنطقة!

Lebanon 24
08-04-2022 | 04:34
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 وقع حادث سير مروع ليلا على طريق معتقل انصار سابقا-الدوير وأدى الى اصابة 5 شباب كانوا داخل سيارة رباعية الدفع.
 
وفي التفاصيل ان سيارة رانج R4 في داخلها 5 شباب، فقد سائقها السيطرة عليها على طريق معتقل انصار سابقا-الدوير فاجتاحت عمودا خشبيا اقتلعته، ما تسبب بانقلابها الى جانب الطريق.
 
سارعت فرق الاسعاف من مختلف الجمعيات الصحية والدفاع المدني إلى نقل أربعة جرحى الى مستشفى الشيخ راغب حرب وهم: ج. ا. طيراني، و ك. خ، عبدالله، وج. ع. ياسين ، و ا. ح. جابر  وجميعهم من مواليد 2005، فيما نقلت الاصابة الخامسة الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية. وأفيد ان اصاباتهم بين بالغة ومتوسطة.
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