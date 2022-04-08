لبنان

سلام استقبل اللجنة التحضرية لاتحاد التحول الاقتصادي

Lebanon 24
08-04-2022 | 05:02
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استقبل وزير الاقتصاد أمين سلام اللجنة التحضرية لاتحاد التحول الاقتصادي التعاوني المؤلفة من رئيس المجلس الارثوذكسي اللبناني روبير الابيض والدكتور بول جلوان والمهندس راشد حمادة.
خُصّص الاجتماع للتداول في كيفية التعاون من اجل قيام تحول جذري في الاقتصاد الوطني باتجاه الانتاج في مجالات الزراعة والصناعة والتقنيات الرقمية. كما تم التركيز على ضرورة مواكبة عملية التحول باجهزة متخصصة في التوجيه والمراقبة والتسويق وبتأمين التمويل الداعم لاطلاق ورشة عمل في كل المناطق اللبنانية.
وتطرق النقاش الى دور المناهج التربوية المتطورة التي تحدد وترعى ملامح التلميذ المواطن المسؤول المشارك في عملية التحول باكتسابه المهارات العلمية والتقنية لتطبيقها في حياته العملية.
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