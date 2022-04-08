بري أحال مشروع قانون الكابيتال كونترول على اللجان المشتركة

أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون معجل الرامي الى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية "الكابيتال الكنترول" الى اللجان المشتركة.