لبنان

بري أحال مشروع قانون الكابيتال كونترول على اللجان المشتركة

Lebanon 24
08-04-2022 | 05:03
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أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون معجل الرامي الى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية "الكابيتال الكنترول" الى اللجان المشتركة.
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