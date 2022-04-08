لبنان

بيان لتيار "المستقبل" بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-04-2022 | 05:18
A-
A+
Doc-P-940133-637850171883408183.jpg
Doc-P-940133-637850171883408183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن "تيار المستقبل" البيان الاتي:
 
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، يعمد البعض بشكل يومي الى بث اخبار ملفقة في الاعلام حول تدخل مزعوم لـ"تيار المستقبل" دعماً للوائح معينة أو محاربة للوائح اخرى.

إن "تيار المستقبل"، وعملا بتوجيهات الرئيس سعد الحريري، القاضية بتعليق كل اشكال العمل السياسي والانتخابي، يؤكد ان هذه الاخبار الملفقة لا اساس لها من الصحة، ولا تعدو محاولة من مطلقيها لاستباق نتائج الانتخابات التي باتوا يتوقعون هم أنفسهم انها ستكشف الاوهام التي سوقوا لها داخل لبنان وخارجه بأنهم سيقلبون المعادلات في المجلس النيابي ويكتسحون المناطق والمقاعد.

وبالتالي، فإن "تيار المستقبل" يدعو مطلقي هذه الشائعات الكاذبة الى بعض التواضع ومصارحة النفس والاقلاع عن هذه الاساليب الرخيصة، وهو على يقين ان هذه الالاعيب الممجوجة لن تنطلي على اهلنا في لبنان او اشقائنا في العالم العربي، كما انها لن تغير شيئاً في موقف الرئيس الحريري و"تيار المستقبل" الذي يسجل له انه الجهة السياسية الوحيدة التي قامت بمراجعة ذاتية واقدمت على خطوة اخلاقية وسياسية لا سابق لها، مع الالتزام بمواصلة خدمة لبنان واللبنانيين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2022-04-08
06:47 | 2022-04-08
07:15 | 2022-04-08
09:42 | 2022-04-08
09:34 | 2022-04-08
09:25 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website