بيان لتيار "المستقبل" بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة.. اليكم التفاصيل

صدر عن "تيار المستقبل" البيان الاتي:مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، يعمد البعض بشكل يومي الى بث اخبار ملفقة في الاعلام حول تدخل مزعوم لـ"تيار المستقبل" دعماً للوائح معينة أو محاربة للوائح اخرى.إن "تيار المستقبل"، وعملا بتوجيهات الرئيس سعد الحريري، القاضية بتعليق كل اشكال العمل السياسي والانتخابي، يؤكد ان هذه الاخبار الملفقة لا اساس لها من الصحة، ولا تعدو محاولة من مطلقيها لاستباق نتائج الانتخابات التي باتوا يتوقعون هم أنفسهم انها ستكشف الاوهام التي سوقوا لها داخل لبنان وخارجه بأنهم سيقلبون المعادلات في المجلس النيابي ويكتسحون المناطق والمقاعد.وبالتالي، فإن "تيار المستقبل" يدعو مطلقي هذه الشائعات الكاذبة الى بعض التواضع ومصارحة النفس والاقلاع عن هذه الاساليب الرخيصة، وهو على يقين ان هذه الالاعيب الممجوجة لن تنطلي على اهلنا في لبنان او اشقائنا في العالم العربي، كما انها لن تغير شيئاً في موقف الرئيس الحريري و"تيار المستقبل" الذي يسجل له انه الجهة السياسية الوحيدة التي قامت بمراجعة ذاتية واقدمت على خطوة اخلاقية وسياسية لا سابق لها، مع الالتزام بمواصلة خدمة لبنان واللبنانيين.