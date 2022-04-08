لبنان

الخارجية تبلغت رسميا بعودة السفير الكويتي الى لبنان

Lebanon 24
08-04-2022 | 05:35
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي: "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بإبلاغها رسميا بعودة سعادة سفير الكويت عبد العال القناعي الى مركز عمله في بيروت، وتقدر عاليا الجهود كافة التي بذلتها الديبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع أشقاء في دول الخليج.
يجمعنا بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل، وننتهز هذه المناسبة لشكر وتقدير الدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف الى صون وتعزيز العلاقات بين الاشقاء العرب كافة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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