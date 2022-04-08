لجميع العاملين في الادارات العامة... إليكم هذا الخبر المهمّ عن المساعدة الاجتماعية

وقّع رئيس الجمهوريّة ميشال عون المرسوم القاضي بإعطاء سلفة خزينة لدفع مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في الادارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.