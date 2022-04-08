لبنان

لجميع العاملين في الادارات العامة... إليكم هذا الخبر المهمّ عن المساعدة الاجتماعية

Lebanon 24
08-04-2022 | 06:18
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وقّع رئيس الجمهوريّة ميشال عون المرسوم القاضي بإعطاء سلفة خزينة لدفع مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في الادارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
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مساعدة إجتماعية

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