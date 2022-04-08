لبنان

في صيدا... نفوق كمية كبيرة من الأسماك

Lebanon 24
08-04-2022 | 06:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن نفوق  كمية كبيرة من الأسماك في ميناء مدينة صيدا بسبب مياه مجاري الصرف الصحي المحوّلة الى حوض الميناء.
 
 
 
 
 
 
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