أطلق النار على مواطن في بعلبك وقتله

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 8 / 4 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة صحراء الشويفات المواطن (م.ك) لإقدامه بتاريخ 24/9/2021 على إطلاق النار باتجاه المواطن (م.ص) في مدينة بعلبك ما أدى إلى وفاته. والموقوف مطلوب بموجب عدد من المذكرات القضائية لارتكابه عدة جرائم منها إطلاق النار بتواريخ مختلفة وإصابة أشخاص، والقيام بأعمال سلب بقوة السلاح، وتعاطي المخدرات وترويجها.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.