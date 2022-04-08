أصوات انتخابية للبيع!

يتجه احد المرشحين السابقين في دائرة الشمال الثالثة، والذي لديه قاعدة شعبية واسعة الى عرض أصوات مؤيديه في أسواق التجاذبات الانتخابية وعلى مختلف الأفرقاء المتنافسين في الدائرة المذكورة.



ووفقا للمعلومات، لم يوفق المرشح السابق في تجيير أصوات قاعدته الى أحد الاحزاب السيادية في الدائرة، والعمل جار لتحديد الجهة التي ستستفيد من الأصوات وفقا لمبدأ العرض والطلب.