أموالٌ ستصلْ.. ما الذي سيحصل في المصارف قريباً؟

قالت مصادر مصرفيّة إنّ "توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على المرسوم القاضي بإعطاء سلفة خزينة لدفع مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، يشيرُ إلى أن المصارف ستتلقى قريباً الأموال فور جهوز جداولها من قبل وزارة المالية والدوائر المعنية ومصرف لبنان".

وأشارت المصادر إلى أنّه "لن تكون هناك أي سقوف على سحب المساعدات الاجتماعيّة وذلك عملاً بآخر تعميم لمصرف لبنان يرتبط بعدم وضع سقوف على رواتب موظفي القطاع العام".