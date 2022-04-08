لبنان

هكذا علّق "المستقبل" على عودة سفيري السعودية والكويت إلى بيروت

Lebanon 24
08-04-2022 | 06:59
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أشاد "تيار المستقبل" بقرار القيادتين السعودية والكويتية باعادة سفيرهما الى بيروت، ورأى " في هذه الخطوة فرصة لتأكيد التزام الدولة اللبنانية بتعهداتها تجاه الاشقاء في الخليج العربي والتوقف عن استخدام لبنان منصة سياسية وامنية واعلامية للتطاول على دول الخليج وقياداته".

وفي بيان، اليوم الجمعة، أمل التيّار أن "يشكل هذا القرار خطوة على طريق فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية - الخليجية، وتنقيتها من الشوائب التي اعترتها في الفترة الماضية".

وأكد "المستقبل" أنّ "لبنان البلد العربي الهوية والانتماء، سيبقى عصياً على كل الأطماع"، مشيراً إلى أنّ "عروبته مسألة لا ترتبط بعودة السفيرين، وليست معلقة على اي اجراء سياسي او ديبلوماسي، فعروبتنا عنوان هويتنا وانتماء شعبنا، والاشقاء العرب مؤتمنون على حمايتها ورفض كل الدعوات للاخلال بها".
 
وختم البيان "أهلاً وسهلاً بسفيري المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بين اهلهم في بيروت، عاصمة العرب وملتقى تطلعاتهم الى غد مشرق عزيز".
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