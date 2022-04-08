لبنان

وصول السفير الكويتي الى لبنان

Lebanon 24
08-04-2022 | 07:22
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 وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي بعد ظهر اليوم، سفير دولة الكويت في لبنان عبد العال سليمان القناعي. 

وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار، المستشار في السفارة الكويتية في لبنان عبد الله الشاهين واركان السفارة الكويتية في لبنان.  
المصدر: الوكالة الوطنية
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عبد العال سليمان القناعي

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