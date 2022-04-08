وصول السفير الكويتي الى لبنان

وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي بعد ظهر اليوم، سفير دولة الكويت في لبنان عبد العال سليمان القناعي.



وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار، المستشار في السفارة الكويتية في لبنان عبد الله الشاهين واركان السفارة الكويتية في لبنان.