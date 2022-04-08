لبنان

سليمان فرنجيه استقبل سفير هنغاريا والبحث تطرق الى الاستحقاقات والأوضاع الراهنة

Lebanon 24
08-04-2022 | 07:35
A-
A+
Doc-P-940179-637850249490754095.png
Doc-P-940179-637850249490754095.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ في حضور الدكتور جان بطرس، حيث تم البحث في الاستحقاقات المقبلة في لبنان بالاضافة الى الازمات الراهنة لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمالي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2022-04-08
06:47 | 2022-04-08
07:15 | 2022-04-08
09:42 | 2022-04-08
09:34 | 2022-04-08
09:25 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website