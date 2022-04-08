سليمان فرنجيه استقبل سفير هنغاريا والبحث تطرق الى الاستحقاقات والأوضاع الراهنة

استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ في حضور الدكتور جان بطرس، حيث تم البحث في الاستحقاقات المقبلة في لبنان بالاضافة الى الازمات الراهنة لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمالي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.