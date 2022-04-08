في طرابلس... القاء القبض على عصابة تقوم باعمال النشل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن مديرية المخابرات في منطقة طرابلس من توقيف عصابة تقوم باعمال النشل والسلب وتنشط في شارع "المئتين" ويرأسها المدعو "ك.ص".





يذكر ان العصابة مؤلفة من 5 شبان يمارسون اعمال النشل بالاضافة الى توزيع المخدارت.