لبنان

في طرابلس... القاء القبض على عصابة تقوم باعمال النشل

Lebanon 24
08-04-2022 | 07:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن مديرية المخابرات في  منطقة طرابلس من توقيف عصابة تقوم باعمال النشل والسلب  وتنشط في شارع "المئتين" ويرأسها المدعو "ك.ص".
 
يذكر ان العصابة مؤلفة من 5 شبان يمارسون اعمال النشل بالاضافة الى توزيع المخدارت.

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عصابة

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