هذا ما قاله سلامة عن "ذهب" لبنان وتحويلات المغتربين بالارقام

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة "أن احتياط الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أميركي حتى نهاية شهر شباط الماضي، ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر بحوالي 286 طنا من الذهب".وقال سلامة في تصريح خاص لمدير "مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط" في لبنان: "إن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر شباط الماضي".أضاف:" أن حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت حتى نهاية شهر شباط الماضي 4 مليارات و197 مليون دولار والتي تشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر كانون الثاني الماضي".وأوضح "أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت حوالي 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021". وأشار إلى "أن ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي"، مشيدا بـ"الاتفاق المبدئي الذي تحقق بين الحكومة اللبنانية والصندوق أمس".وشدد على "أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح"، مؤكدا "أن المصرف يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر في ذلك، على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان".