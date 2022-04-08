إنتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد ان الفنانة الكبيرة فيروز تعرضت لوعكة صحية وأدخلت الى قسم العناية الفائقة في احد المستشفيات في بيروت.وبعد التأكد تبيّن ان الخبر عار عن الصحة والسيدة فيروز بألف خير.يذكر ان الشائعات التي تطال الكبار في لبنان والعالم العربي، أصبحت متداولة بشكل كبير في الآونة الاخيرة ويروج لها بطريقة غير مسبوقة.وفي هذا الاطار، "لبنان 24" يتمنى للسيدة فيروز دوام الصحة والعافية حتى تبقى دائما أيقونة ورمزا للبنان الثقافة والمعرفة والحب والجمال.