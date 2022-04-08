لبنان

فيروز بألف خير!

Lebanon 24
08-04-2022 | 08:09
A-
A+
Doc-P-940193-637850273984377811.jpg
Doc-P-940193-637850273984377811.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

إنتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد ان الفنانة الكبيرة فيروز تعرضت لوعكة صحية وأدخلت الى قسم العناية الفائقة في احد المستشفيات في بيروت.

وبعد التأكد تبيّن ان الخبر عار عن الصحة والسيدة فيروز بألف خير.

يذكر ان الشائعات التي تطال الكبار في لبنان والعالم العربي، أصبحت متداولة بشكل كبير في الآونة الاخيرة ويروج لها بطريقة غير مسبوقة.

وفي هذا الاطار، "لبنان 24" يتمنى للسيدة فيروز دوام الصحة والعافية حتى تبقى دائما أيقونة ورمزا للبنان الثقافة والمعرفة والحب والجمال.

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2022-04-08
14:05 | 2022-04-08
13:54 | 2022-04-08
13:38 | 2022-04-08
13:00 | 2022-04-08
12:43 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website