بخاري وصل الى بيروت

وصل بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري بيروت الدولي سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، قادما من المملكة العربية السعودية.

وكان قد وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي بعد ظهر اليوم، سفير دولة الكويت في لبنان عبد العال سليمان القناعي.وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار، المستشار في السفارة الكويتية في لبنان عبد الله الشاهين واركان السفارة الكويتية في لبنان.