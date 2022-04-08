الحزب السوري القومي الاجتماعي: عملية يافا عقاب طبيعي ونموذج لوقفات العز

حيا الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان "العملية الفدائية النوعية التي نفذها الشهيد حازم فتحي رعد في يافا المحتلة، ردا على جرائم الاحتلال وخطط التوسع الاستيطاني".ورأى البيان "أن العملية الشجاعة ومستوى الدقة والإيمان والثقة التي تحلى بها البطل حازم، أربكت كل أجهزة الدولة اليهودية الزائلة وأكدت هشاشة إجراءاتها، وذكرت المحتلين أنّ لا أمان لهم على أرض فلسطين".كما استنكر الحزب "المواقف الجبانة التي صدرت عن حكومة أوسلو، التي تهمل كل معاناة وآلام شعبنا في فلسطين وتقدم الغطاء للاحتلال وممارساته"، مؤكدا "دعمه وانخراطه الدائم مع كل حركات المقاومة لإسقاط الاحتلال"، داعيا "جميع أبناء الأمة السورية للانخراط في الصراع من أجل فلسطين وكل الأرض المحتلة، لأن الخطر يستفحل ويهدد مصير سورية كلها".