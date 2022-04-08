لبنان

وزيرا الاعلام والزراعة بحثا في النهوض الاعلامي ومواكبة الوزارات

Lebanon 24
08-04-2022 | 09:25
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 التقى وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي قال :" تشرفت بلقاء معالي وزير الاعلام اليوم أولا للتهنئة كونه آخر المنضمين الى الحكومة، وثانيا لاعتقادي ولجزمي كباقي اعضاء الحكومة ومعظم اللبنانيين، أن الاعلام له دور مركزي وايجابي اليوم في "تنظيف" الصورة الايجابية وضخ الامل في هذا الوطن الذي يعاني ما يعانيه، وأيضا ضمن الخطة التي يطرحها الوزير المكاري للنهوض بالاعلام اللبناني بشكل عام والاعلام الرسمي، وايضا المندرجات التي تتحدث عن النهوض الاعلامي ومواكبة الاقتصاد اللبناني ومواكبة وزارة الزراعة وكل الوزارات.
 
أضاف :" نحن كوزارة زراعة، سيكون لنا خطوات مع وزير الاعلام في القريب العاجل، لن أفصح عنها، سيكون هناك شراكة حقيقية بين وزارتي الاعلام والزراعة حتى نؤكد، ان الجميع اليوم في مركب واحد وعلينا ان ننهض بهذا الوطن ونخرج الازمة من عنق الزجاجة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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