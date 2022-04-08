بوشكيان: عودة سفيري السعودية والكويت تعيد الدفء الى علاقات لبنان بدول الخليج

رأى وزير الصناعة جورج بوشكيان أن قرار المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بعودة سفرائهما الى بيروت، هو قرار مرحّب به من اللبنانيين، ويحمل الخير، ويعيد الدفء الى العلاقات المشتركة، ويأتي تزامناً مع انطلاقة لبنان ووضعه على سكّة التعافي والنهوض مع توقيع الاتّفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي.قال:" لطالما وقف الأشقاء العرب والأخوة في دول الخليج الى جانب لبنان الذي تربطه بهم علاقات الودّ والصداقة، ونحن بقينا في لبنان متمسّكين بأفضل العلاقات التي يحرص اللبنانيون على تقويتها وتمتينها، ويشعرون بأصدق المشاعر وأنبلها من قبل الأشقاء الخليجيين ولا سيما السعوديون والكويتيون."