17
o
بيروت
22
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جمعية المصارف رحبت بتوقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
08-04-2022
|
09:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان التالي:
ترحّب جمعية مصارف لبنان بتوقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي الذي يشكّل خطوة أولى في مسار تطبيق برنامج الصندوق. وتودّ الجمعية أن تهنئ الحكومة على الجهود التي بذلتها في هذا الصدد.
إن برنامج صندوق النقد الدولي هو المخرج الوحيد الحيوي للأزمة الحالية غير المسبوقة، ويشكّل ضرورة لاستعادة الثقة ووضع حدّ للنزف الذي ما زال يطال الاحتياطيات المالية المتبقية.
منذ بداية الأزمة والفجوة المالية تتفاقم بمعدّلات متسارعة وخطرة، لا سيما بسبب سياسات دعم الاستيراد والتدخل في سوق القطع. وبالفعل، إن التأخر في معالجة الأزمة، الذي دام سنتين ونصف، فاقم الفجوة بما يقارب الـ٣٥ مليار دولار. لذلك، نشدّد على أهمية الاسراع في إقرار كافة التشريعات والإصلاحات اللازمة لتفعيل تطبيق برنامج كامل لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قانون الكابيتال كونترول الذي طال انتظاره، واستراتيجية اقتصادية شاملة وإدارة مستدامة للدين، بالإضافة إلى إصلاحات الحوكمة.
إن القطاع المصرفي كان وما يزال محرّكاً رئيساً للنمو وركيزة من ركائز الاقتصاد اللبناني، وهو يتطلع لاستعادة هذا الدور الحيوي بغية دعم لبنان في تعافيه الاقتصادي.
رغم أن جمعية مصارف لبنان لم تحصل على تفاصيل الخطة المالية لإعادة الهيكلة وتوزيع الخسائر على كافة القطاعات المعنية، إلا أنها تبقي أبواب القطاع المصرفي مفتوحة أمام أي حلّ للخروج من هذه الأزمة. وهي تتوقع أن تشمل الخطة توزيعاً عادلاً للخسائر على الحكومة ومصرف لبنان، نظراً لتراتبية المسؤوليات وبهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم.
إن العمل الجدي بدأ اليوم والعبرة تكمن في امكانية تطبيق كافة الإصلاحات الطموحة المحدّدة في الاتفاقية والتي ترقى إلى درجة عالية من الأهمية. علماً أن القطاع المصرفي من جهته يبقى على أتم الاستعداد لدعم الحكومة للوصول إلى حلٍّ عادلٍ يضمن مستقبلاً مزدهراً للبنان.
تابع
الأكثر قراءة
أموالٌ ستصلْ.. ما الذي سيحصل في المصارف قريباً؟
Lebanon 24
أموالٌ ستصلْ.. ما الذي سيحصل في المصارف قريباً؟
07:15 | 2022-04-08
08/04/2022 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV تظهر بفستان يكشف الوشوم على كتفها.. وتُفاجئ زوجها بعيده بحضور شقيقه الفنان الشهير (صور)
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV تظهر بفستان يكشف الوشوم على كتفها.. وتُفاجئ زوجها بعيده بحضور شقيقه الفنان الشهير (صور)
02:00 | 2022-04-08
08/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة تطالُ العسكريين.. ماذا حصل مؤخراً؟
Lebanon 24
أزمة تطالُ العسكريين.. ماذا حصل مؤخراً؟
03:15 | 2022-04-08
08/04/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل ممثلة معروفة يرتكب جريمة مروّعة.. قتل حماه بعد مشاجرة بحجر على رأسه
Lebanon 24
نجل ممثلة معروفة يرتكب جريمة مروّعة.. قتل حماه بعد مشاجرة بحجر على رأسه
07:02 | 2022-04-08
08/04/2022 07:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تفطر في منزل والدتها المصرية وتنشر صوراً نادرة لها.. هل تشبهها؟
Lebanon 24
هيفا وهبي تفطر في منزل والدتها المصرية وتنشر صوراً نادرة لها.. هل تشبهها؟
03:00 | 2022-04-08
08/04/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:54 | 2022-04-08
اتصالٌ بين ميقاتي وبوغدانوف.. هذا ما بحثه الطرفان
06:30 | 2022-04-08
التشكيلات الديبلوماسية: لا إضراب في الخارجية وهذه حيثيات الملف
17:35 | 2022-04-08
مهرجان للتيار في الفوروم اليوم
17:30 | 2022-04-08
الاتفاق مع الصندوق في جلسة الحكومة المقبلة
17:25 | 2022-04-08
الاتفاق بين صندوق النقد والحكومة خطوة إيجابية
17:14 | 2022-04-08
استبدال
فيديو
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
09/04/2022 01:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
09/04/2022 01:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الممثلة شقيقة النجم الشهير.. هل كان السبب في إبتعادها عن الفن؟ (فيديو)
Lebanon 24
هذه الممثلة شقيقة النجم الشهير.. هل كان السبب في إبتعادها عن الفن؟ (فيديو)
08:00 | 2022-04-08
09/04/2022 01:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact