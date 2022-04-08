كهرباء زحلة: لا قطع للتيار نهارا خلال هذه الـ5 ايام

أعلنت "شركة كهرباء زحلة" في بيان، أنه "لن يتم قطع التيار الكهربائي خلال ساعات النهار في الأيام التالية:- الأحد 10 نيسان.- الجمعة 15 نيسان.- الأحد 17 نيسان.- الجمعة 22 نيسان.- الأحد 24 نيسان.وتمنت الشركة رمضانا مباركا وفصحا مجيدا وان يعيدهما الله بالخير والعافية.