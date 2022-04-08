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لبنان
كهرباء زحلة: لا قطع للتيار نهارا خلال هذه الـ5 ايام
Lebanon 24
08-04-2022
|
10:06
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أعلنت "شركة كهرباء زحلة" في بيان، أنه "لن يتم قطع التيار الكهربائي خلال ساعات النهار في الأيام التالية:
- الأحد 10 نيسان.
- الجمعة 15 نيسان.
- الأحد 17 نيسان.
- الجمعة 22 نيسان.
- الأحد 24 نيسان.
وتمنت الشركة رمضانا مباركا وفصحا مجيدا وان يعيدهما الله بالخير والعافية.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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