لبنان

روداكوف: روسيا كانت تقف دائماً مع الشعوب الحرة

Lebanon 24
08-04-2022 | 08:20
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أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، أن روسيا كانت تقف دائماً مع الشعوب الحرة لتحقيق السلام والحرية والاستقرار.


وتمنّى روداكوف خلال لقاء جماهيري وإضاءة شموع، أمام السفارة الروسية في بيروت، بحضور شخصيات حزبية لبنانية وفلسطينية، للشعب اللبناني الازدهار والخروج من الأزمة الموجودة حالياً في الجمهورية اللبنانية.
 
من جهته، أشار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون، العميد مصطفى حمدان، في كلمة ألقاها خلال الوقفة، أنّه "عندما تقوم الولايات المتحدة على أرض أوكرانيا، وعلى مقربة من الاتحاد الروسي، بفتح مختبرات للأمراض البيوليجية التي اجتاحت العالم وهناك وثائق وأدلة تثبت ذلك، لذلك نرى هذا الجنون الأميركي ضد روسيا ورئيسها، وعندما نعلم أن كل معتقلات CIA التي اعتقلت أهلنا العراقيين المقاومين كانت في أوكرانيا، تجعلنا نحن الناصريون نقول كما قال القائد جمال عبدالناصر:"اذا رأيتموني مع الولايات المتحدة الأميركية في يوم من الأيام فاعلموا أنني على خطأ"، هذه هي الحقيقة وهذا هو موقفنا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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