دولار "صيرفة" ينخفض... هذا سعره اليوم

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:

"بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم 77,500,000 $ سبعة وسبعون مليون وخمسمائة ألف دولار أميركي بمعدل 22100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمراربتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".