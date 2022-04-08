المكاري وقع اتفاقية لحفظ أرشيف الإعلام الرسمي: فرنسا تساهم في ترميم الذاكرة الجماعية اللبنانية

وقع وزير الإعلام زياد المكاري مع السفيرة الفرنسية آن غريو وممثل المعهد الوطني للمرئي والمسموع في فرنسا أوليفيه كوشورو والمديرة العامة لتلفزيون لبنان فيفيان لبس، اتفاقية تعاون لحفظ أرشيف تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية والدراسات والمنشورات اللبنانية و"الوكالة الوطنية للاعلام" ورقمنته وتقييمه، بحضور رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، مدير "الوكالة الوطنية للاعلام" زياد حرفوش، مدير "إذاعة لبنان" محمد غريب، مدير الدراسات خضر ماجد، مستشار الوزير المحامي بطرس فرنجية، مستشارة الوزير للشؤون الفرنكوفونية إليسار نداف، رئيس قسم الأرشفة في تلفزيون لبنان عثمان مجذوب، ومديرة البرامج في "إذاعة لبنان" ريتا نجيم.المكاريوأكد وزير الإعلام "سروره بإطلاق مشروع رقمنة أرشيف الإعلام اللبناني العام"، شاكرا لوزارة الخارجية الفرنسية وسفارة فرنسا في لبنان والمعهد الوطني للمرئي والمسموع في فرنسا دعمها اللا محدود لهذا المشروع الذي يحفظ ذاكرة لبنان الجماعية، ويساهم في الاستفادة من هذا المخزون الثقافي"، وقال: "إن أرشيف الإعلام العام هو أحد الناجين من الحرب، بفضل تماسك وتفاني حراسه".وأشار إلى أن "فرنسا بمشاركتها في مشروع رقمنته، إنما تساهم في إعادة ترميم الذاكرة الجماعية اللبنانية"، مثمنا "القيمة الثقافية التي يكتنزها أرشيف الإعلام العام"، وقال: "إن هذا الأرشيف هو وجه مشرق من وجوه التراث الثقافي، إضافة إلى كونه انعكاسا لهوية لبنان".وشدد "انطلاقا من قيمته، على أهمية الحفاظ عليه وتوريثه للأجيال المقبلة كي تشعر بتجذرها"، شاكرا ل"كل من ساهم في إنجاح هذا الملف".غريومن جهتها، اعتبرت السفيرة الفرنسية آن غريو، أن "مشروع رقمنة وتقييم أرشيف تلفزيون لبنان عزير على قلبها، لأن الحفاظ عليه يعني الحفاظ على تاريخ لبنان وذاكرته"، وقالت: "إن هذا المشروع بمثابة فسحة أمل، في ظل الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلد وتدفع باللبنانيين إلى التساؤل حول مصيرهم".وتحدثت عن "أهمية محتوى أرشيف الإعلام العام في لبنان"، وقالت: "إنه عبارة عن مجموعات نادرة وقيمة من القرن السابق".ولفتت إلى أن "بلادها خصصت نصف مليون يورو له كي يصبح متاحا للجميع، خصوصا للطلاب والباحثين"، شاكرة ل"وزير الإعلام دعمه اللامحدود لهذا المشروع وإعطاءه أولوية خاصة".كما حيت "مستشارة وزير الإعلام لشؤون الفرنكفونية إليسار نداف"، وقالت: "لولا جهودها المكملة لجهود الوزير المكاري، لما أبصر هذا المشروع النور".