لبنان

تغريداتٌ جديدة من القاضية غادة عون.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
08-04-2022 | 11:15
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غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على تويتر قائلة: 
"الى كل الذين اساؤا فهمي عندما قلت ان احد القضاة قد خاف وتنحى. اولا ان القاضي فرنسيس هو من انزه وافضل القضاة وانا اجله واحترمه واعتذر منه اذا كان هذا الامر قد ازعجه. لكن الخوف هنا في محله، اذ كيف لا يخاف على مركزه وسمعته عندما يجد ان زميلة له في نفس الملف تتعرض لاشنع الهجمات. وكيف لا يتنحى تجنبا لكل الاساءات التي يسمح لنفسهم بها بعض الاعلاميين والمحامين الذين يترافعون في قضاياهم بوجه القاضي على التلفزيون.. للاسف القاضي في لبنان معزول ويصارع وحده. لا احد من مجلس القضاء يحرك ساكنا فان كان الرئيس فرنسيس قد وجد  في التنحي سبيلا يجنب الاذى فهو حقه المشروع". 
 
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